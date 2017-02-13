NBA》暴龍近況不穩 羅利：我們需要些改變
2017/02/13 22:45
羅利。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕暴龍今慘遭活塞逆轉，苦吞2連敗，近6場賽事僅拿下2勝，戰績雖仍高居東部第4，但後衛羅利（Kyle Lowry）並未因此滿足，直言暴龍需要些改變。
暴龍今一度領先多達16分，不過第4節大崩盤，最終慘遭活塞逆轉，近6場賽事就吞下4敗，狀況略嫌不穩，賽後受訪時，羅利更直言表示，「暴龍需要些改變。」
而暴龍需要的改變是什麼，羅利也賣關子表示，「我有一些想法，但我不會說，因為我必須表現得更專業一點。」據傳與暴龍將尋求交易伊巴卡（Serge Ibaka）或米爾賽普（Paul Millsap）增填禁區戰力有關。
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