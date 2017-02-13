經典賽》組最強中國隊 教頭希望能贏一場比賽

前大聯盟投手陳用彩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，中國隊這次網羅前大聯盟投手陳用彩（Bruce Chen）、以及南韓職棒KT巫師隊選手朱權等人，可說是歷年來最強的中國隊。總教練麥拉倫（John McLaren）希望這屆比賽球隊能有所進展，能贏一場比賽。

「這對我們來說是一場艱苦的比賽。」麥拉倫表示，他知道這很不容易，「我們的期望不同於美國、多明尼加或是委內瑞拉，我們要持續努力邁進，去贏得一場比賽。」

中國這次徵召5名非中國籍的選手，其中包含：今年39歲的陳用彩，他在2015年宣布退休，結束17年棒球生涯，前2屆經典賽陳用彩都代表巴拿馬，本屆他代表中國隊出賽；22歲的朱權雖然是南韓公民，但他在中國吉林省出生，2014年趁韓職隊伍擴張被KT巫師選中，去年繳出6勝8敗，防禦率5.10的成績；打線部分，有曾打小聯盟3A的張寶樹，以及喬伊王（Joey Wong）、安德魯（Andrew Chin）等小聯盟選手。

中國隊28人名單：

投手：李鑫、劉宇、奇濟平、楊燕勇、鄭超群、、陳坤、羅夏、甘泉、王蒙豪、魯超、逯宇松、宮海成、陳用彩、安德魯（Andrew Chin）、朱權

捕手：王偉、李寧、孟偉強

內野手：李澤源、褚夫佳、杜曉磊、許桂源、張寶樹、喬伊王

外野手：楊順意（天津猛獅）、陸振洪（江蘇鋸馬）、那闖（廣東獵豹）、陳燕鵬

中國隊總教練麥拉倫。（資料照，美聯社）