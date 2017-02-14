NBA》老將報銷騎士不要 詹皇奪冠功臣被交易

「鳥人」安德森被騎士交易到黃蜂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離交易大限截止還有10天，騎士今再投下震撼彈，將交易38歲老將「鳥人」安德森（Chris Andersen）和現金到黃蜂，換來今年第二輪選秀權。

安德森12月因右膝韌帶斷裂開刀報銷，本季僅12場出賽、場均2.3分2.6籃板，今被騎士交易至黃蜂，據《ESPN》報導，這筆交易黃蜂將獲得幾十萬美元，黃蜂在取得安德森後立刻釋出他，另外在市場以10天約簽下控衛麥卡倫（Ray McCallum）和中鋒托貝（Mike Tobey）。

安德森是熱火2013年奪冠功臣，若無球隊要他，未來很可能會選擇退休。