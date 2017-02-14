MLB》皇家再補先發 3.7億簽小熊重要戰將

伍德將競逐皇家輪值。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家將以2年1200萬美元（約3.7億台幣）簽前小熊左投伍德（Travis Wood），過去2年多半擔任後援的他，將在堪薩斯競爭一席先發。

去年是伍德生涯首次全季後援的球季，出賽77場繳出4勝0敗、防禦率2.95，但在他生涯前5年幾乎都擔任先發投手，總計133場先發，戰績35勝50敗、防禦率4.19。

自從范屈拉（Yordano Ventura）車禍逝世，皇家不停尋覓先發人選，先前以2年1600萬美元（約新台幣5億元）簽海默爾（Jason Hammel），今再延攬伍德，將與瓦格斯（Jason Vargas）、卡恩斯（Nathan Karns）等人競爭輪值。