NBA》讓我再當10天迷弟！韋伯與勇士簽下第2份短約
2017/02/14 07:55
韋伯10天約續留勇士。（取自外媒mercurynews）
〔體育中心／綜合報導〕2月初才和勇士簽下10天約的韋伯（Briante Weber），10天過後再獲得第2份10天約續留，繼續他的NBA驚奇之旅。
韋伯在勇士3場出賽中，平均出賽3.7分鐘，繳出場均2分的成績，首次和勇士隨隊，24歲的韋伯還難掩興奮之情，「柯瑞、KD、湯普森、格林……這些球員對我這樣的孩子來說，能和他們打球就是……WOW！他們都是我在2K（電玩）裡會使用的球員，我需要一段時間適應，盡量不把隊友當明星看。」
據聯盟規則，當韋伯第2份10天合約失效後，勇士需在剩餘賽季簽下韋伯，或讓韋伯成為自由球員。
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