NBA》暴龍近況低迷 羅利有苦難言

〔體育中心／綜合報導〕暴龍昨天在第4節搞砸16分領先優勢，最後被活塞逆轉，吞下近23場以來的第13敗，後衛羅利（Kyle Lowry）在關鍵時刻4次投籃不進，讓卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的三分球變成致勝一擊。

羅利賽後表示：「我們一再碰上同樣的情況，領先到最後都不能成功守住。是時候該檢討，並做出必要改變了。我有一個想法但我不能說，一切得相信專業。」

自從開季打出22勝8敗的戰績後，暴龍在這2個月裡的表現相當糟糕。「我開始擔心了，」羅利說，「就是你們所想的，這不是我們該有的表現，情況也沒有改變。」

本季結束後羅利的合約就到期，並成為完全自由球員，究竟是暴龍會尋求交易，還是羅利會離開多倫多，目前還沒有任何跡象。

羅利（左）末節多次出手不進。（資料照，美聯社）