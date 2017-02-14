MLB》洋基隊長基特 今宣布升格當爸
2017/02/14 08:04
〔體育中心／綜合報導〕永遠的洋基隊長基特（Derek Jeter）與超模戴維斯（Hannah Davis）婚後感情恩愛，今天兩人正式向球迷宣佈將升格為父母，迎接人生的下個篇章。
戴維斯今天在基特創辦的球星部落格《The Players' Tribune》上宣布懷孕喜訊，透露女兒即將出生，她說：「不管叫什麼名字，我知道她一定會很黏爸爸，我們都希望孩子能過「普通人」的生活，不要被她的爸媽所定義。」
42歲的基特在2015年宣佈退休，這位史上最偉大游擊手未來毫無疑問將入選名人堂，他去年7月和26歲的戴維斯完成終生大事。
基特升格當爸。（取自推特）
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