NBA》一直吃T很不爽 表弟怒：我都不能做自己

〔體育中心／綜合報導〕國王球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）昨繳出28分14籃板7助攻，助隊拿下3連勝，但在第1節吃下一次技術犯規，本季例行賽已累積17犯，按規定將被罰款2500美元（約新台幣7萬7千元），受訪時他一吐鬱悶心情，表達對判決的不滿。

卡森斯昨在對鵜鶘一役，首節剩下1分6秒時爭奪籃板，手一巴掌打倒蒙提尤納斯（Donatas Motiejunas），再吃一次技術犯規，卡森斯相當不解，「顯然地我不能做自己。我打球的方式造就我成為這樣的球員，但顯然這樣是不被接受的，所以我嘗試去做外界期許我、要求我改變的樣子，雖然不容易，但我會試著找到出路。」

卡森斯。（資料照，美聯社）