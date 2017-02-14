NBA》一直吃T很不爽 表弟怒：我都不能做自己
2017/02/14 08:22
〔體育中心／綜合報導〕國王球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）昨繳出28分14籃板7助攻，助隊拿下3連勝，但在第1節吃下一次技術犯規，本季例行賽已累積17犯，按規定將被罰款2500美元（約新台幣7萬7千元），受訪時他一吐鬱悶心情，表達對判決的不滿。
卡森斯昨在對鵜鶘一役，首節剩下1分6秒時爭奪籃板，手一巴掌打倒蒙提尤納斯（Donatas Motiejunas），再吃一次技術犯規，卡森斯相當不解，「顯然地我不能做自己。我打球的方式造就我成為這樣的球員，但顯然這樣是不被接受的，所以我嘗試去做外界期許我、要求我改變的樣子，雖然不容易，但我會試著找到出路。」
卡森斯。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》讓我再當10天迷弟！韋伯與勇士簽下第2份短約
- NBA》老將報銷騎士不要 詹皇奪冠功臣被交易
- NBA》暴龍近況不穩 羅利：我們需要些改變
- 籃球》VOGUE雜誌專訪 豪哥透露下一個造型
- NBA》倒楣的一天 小普朗利「人財兩失」悶到爆
推薦新聞
-
MLB》準賽揚級變速球多犀利？用手指滑滑看（影音）2017/02/14 10:19
-
NBA》驚動喬丹搞4方會談 歐克利事件落幕2017/02/14 10:01
-
NBA》想見詹皇一面 小球迷為腦麻兄寫信2017/02/14 09:49
-
NBA》讓我再當10天迷弟！韋伯與勇士簽下第2份短約2017/02/14 07:55
-
NBA》老將報銷騎士不要 詹皇奪冠功臣被交易2017/02/14 07:38