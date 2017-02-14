MLB》為齊默曼找備胎 國民1年約簽左打砲
2017/02/14 09:58
國民找來林德補強板凳深度。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕趕在球隊投捕報到日之前，國民隊出手補強戰力，預計以一年100萬美元（約新台幣3067萬元）的短約，延攬具長程砲火的自由球員林德（Adam Lind）入列。
國民球團尚未正式宣布與林德簽約，《華盛頓郵報》則透露雙方已達成協議，待林德通過體檢即拍板定案。林德新球季的年薪將為100萬美元，季後由國民握有球隊選擇權，若國民選擇不續約，林德可再獲得50萬美元（約新台幣1534萬元）。
33歲的左打林德擁有出色長打能力，近4年3度達成單季20轟，僅2014年球季因傷勢麻煩未能達標。《華盛頓郵報》分析，林德除了能提供攻擊火力，在防守佈陣上也是一枚活棋，目前定位為球隊第四名外野手及備用一壘手，有助總教練貝克（Dusty Baker）調度，讓有傷勢麻煩的主力齊默曼（Ryan Zimmerman）及老將渥斯（Jayson Werth）能適度休息。
林德已有11年大聯盟資歷，官網認為儘管林德並沒有太多從板凳出發的經驗，但生涯94次代打繳出0.921的整體攻擊指數外帶5轟，仍看好林德能為板凳深度出色的國民帶來貢獻。
齊默曼和渥斯的上場時間被謹慎管控。（資料照，美聯社）
相關新聞
- 經典賽》委內瑞拉戰力再升級！ 遊騎兵歐多確定入陣
- 經典賽》日媒憂再度碰上建仔 日本球迷熱烈討論
- MLB》洋基隊長基特 今宣布升格當爸
- MLB》皇家再補先發 3.7億簽小熊重要戰將
- MLB》傷癒復出再出發 小熊重砲想重溫捕手美夢
推薦新聞
-
MLB》準賽揚級變速球多犀利？用手指滑滑看（影音）2017/02/14 10:19
-
NBA》想見詹皇一面 小球迷為腦麻兄寫信2017/02/14 09:49
-
NBA》一直吃T很不爽 表弟怒：我都不能做自己2017/02/14 08:22
-
經典賽》日媒憂再度碰上建仔 日本球迷熱烈討論2017/02/14 08:18
-
NBA》老將報銷騎士不要 詹皇奪冠功臣被交易2017/02/14 07:38