MLB》為齊默曼找備胎 國民1年約簽左打砲

國民找來林德補強板凳深度。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕趕在球隊投捕報到日之前，國民隊出手補強戰力，預計以一年100萬美元（約新台幣3067萬元）的短約，延攬具長程砲火的自由球員林德（Adam Lind）入列。

國民球團尚未正式宣布與林德簽約，《華盛頓郵報》則透露雙方已達成協議，待林德通過體檢即拍板定案。林德新球季的年薪將為100萬美元，季後由國民握有球隊選擇權，若國民選擇不續約，林德可再獲得50萬美元（約新台幣1534萬元）。

33歲的左打林德擁有出色長打能力，近4年3度達成單季20轟，僅2014年球季因傷勢麻煩未能達標。《華盛頓郵報》分析，林德除了能提供攻擊火力，在防守佈陣上也是一枚活棋，目前定位為球隊第四名外野手及備用一壘手，有助總教練貝克（Dusty Baker）調度，讓有傷勢麻煩的主力齊默曼（Ryan Zimmerman）及老將渥斯（Jayson Werth）能適度休息。

林德已有11年大聯盟資歷，官網認為儘管林德並沒有太多從板凳出發的經驗，但生涯94次代打繳出0.921的整體攻擊指數外帶5轟，仍看好林德能為板凳深度出色的國民帶來貢獻。

齊默曼和渥斯的上場時間被謹慎管控。（資料照，美聯社）