經典賽》台灣隊震撼彈！陳威成退團、李安熙遞補

2017/02/14 13:05

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊教練陳威成之子陳明峰涉嫌殺人，今天緊急請假返台處理相關事宜，據《中央社》報導指出由於大兒子涉案，陳威成已確定退出經典賽，守備教練的空缺由李安熙補上。

陳威成之子陳明峰今年27歲，曾到棒球名校西苑高中與日本共生高中就讀，但因傷放棄棒球，目前身份是台灣體育運動大學運動管理學系的碩士生。

陳威成退出台灣隊教練團。（資料照）

李安熙遞補台灣隊教練團。（資料照）

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