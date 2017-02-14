經典賽》日媒憂再度碰上建仔 日本球迷熱烈討論
2017/02/14 08:18
王建民有機會於經典賽次輪登場。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕王建民前次經典賽對日本先發6局無失分，本屆入選台灣隊預備投手，有望於第二輪出征，引起日本媒體注意，直呼他是亞洲最強右投，可能會再次面對日本武士隊。
今年各隊可額外登錄10名投手，每輪可更換2人，王建民就在預備名單中，台灣隊期能晉級第2輪，保留建仔出賽機會，日媒《baseballchannel》注意到經驗豐富的建仔，假如台灣隊晉級次輪，可能再以台灣隊王牌身分出場對上日本，屆時將會是一大勁敵。
對於日媒認為建仔是武士隊勁敵，日本網友也紛紛討論，「確實曾是亞洲最強投手之一」、「記憶中王建民上次經典賽有9成以上都是伸卡球」、「我也記得他在2013年經典賽的投球，球質很重，希望能再次對決」、「日本以外的亞洲投手，就王建民跟朴賛浩最有印象」；但也有人說，「第一輪就淘汰了吧，對上荷蘭、南韓、以色列…陽岱鋼也沒打，情勢太不妙了。」
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