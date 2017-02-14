NBA》爵士賣球衣廣告 首年為慈善組織募捐

〔體育中心／綜合報導〕爵士成為NBA第5支賣出球衣廣告欄位的球隊，他們與猶他州的數據分析研究公司Qualtrics簽下3年合約，但協商之後，第1年會先掛上慈善組織5 For The Fight的標誌。

5 For The Fight這個慈善組織目的是研究癌症、救助癌症病人，口號是一次捐贈只要5美元，目標則是募集5000萬美元。「這樣做是正確的，」Qualtrics的CEO史密斯（Ryan Smith）表示，「我很想放上Qualtrics的標誌，不過為研究癌症而募集5000萬美元的想法，我們想到就覺得興奮，爵士也支持我們的提議。」

「如果你想一下5 For The Fight的意義，它也代表著5名球員在場上齊心合力，球迷們也可能因為支持理念而買球衣，」爵士主席史塔克斯（Steve Starks）說，「我們認為這樣很特別，也是爵士以球隊名義行善的一次機會，感謝Qualtrics如此無私、有創意的想法。」



爵士賣出球衣廣告。（取自推特）

爵士下季採用的標誌。（取自USA Today）