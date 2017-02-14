NBA》鵜鶘向籃網提交易 內容恐威脅林書豪地位

林書豪仍在傷兵名單。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為求順利重建，籃網本季不斷兜售當家中鋒羅培茲（Brook Lopez），根據《Basketball Insiders》消息指出，籃網已與鵜鶘展開協商，可能會換來控球後衛與選秀權。

今年一個選秀權都沒有的籃網，亟欲交易陣中最有價值的羅培茲，不過羅培茲高達2000萬美元的年薪要吃下並不容易，加上外傳籃網索價過高，導致交易案至今仍未成局。

《Basketball Insiders》消息指出，籃網與鵜鶘討論的內容除羅培茲與2018首輪選秀權外，還提及艾文斯（Tyreke Evans）、蓋洛威（Langston Galloway）、佛雷瑟（Tim Frazier），其中艾文斯與佛雷瑟都有勝任先發控衛的實力，若交易成真，可能影響林書豪在隊上的發展。

另一方面鵜鶘也持續與七六人洽談交易歐卡佛（Jahlil Okafor）的可能，已提出艾金札（Alexis Ajinca）以及2018首輪選秀權的報價。

羅培茲可能被交易到鵜鶘。（法新社）