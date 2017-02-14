NBA》想見詹皇一面 小球迷為腦麻兄寫信

詹姆斯。（資料照，歐新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕對於部分力抗病魔的患者而言，體育是他們轉移折磨焦點的良藥。奧蘭多一名13歲男孩為了他臥床許久、即將動刀的哥哥寫了篇文情並茂的信給騎士球星詹姆斯，希望在克里夫蘭主場賽後，詹姆斯能抽空一圓哥哥的夢。

「這就是家人，有什麼你不能為家人做的？」年僅13歲的傑瑞米（Jeremy Goldman）近期親筆手寫一封信給「大帝」詹姆斯，希望詹皇能為哥哥加油打氣。傑瑞米23歲的哥哥約書亞出生即患有腦性麻痺，身體右半邊癱瘓，即使只能用一隻手投球，仍不減約書亞對籃球的熱愛，而他最愛的球星就是詹姆斯。

傑瑞米信中提到，約書亞將在2月23日赴克里夫蘭觀賽，之後於當地醫院進行腦部手術。「我知道這很冒昧，但如果你能在他去醫院前見他一面，也許會讓他一天、甚至一生都很開心。我聽過他無數次提起LeBron，如果你能來，這對即將開大刀的他來說會是很大的幫助。」

這封信透過社群網站不斷向外轉發，網友們也為這對兄弟集氣，希望他們能美夢成真，「你哥哥很幸運能有你這樣的弟弟」、「讓更多人分享出去」、「看得我都哭了，希望兄弟們願望成真，也為他祈禱手術順利」、「LeBron感覺是很好的人，我想可以的話他會願意的」。