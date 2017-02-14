NBA》驚動喬丹搞4方會談 歐克利事件落幕
2017/02/14 10:01
〔體育中心／綜合報導〕尼克退休名將歐克利（Charles Oakley）鬧場事件終於告一段落，聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）發起4方會談，最後尼克另一名老闆吉姆多蘭（Jim Dolan）表示，願請歐克利擔任特別來賓，回到主場看球。但截至目前為止，身為當事人的詹姆斯多蘭（James Dolan）還沒有任何回應。
席爾瓦也發表聲明：「上週在麥迪遜花園廣場發生的事令人失望，為了找出解決之道，我邀請歐克利、尼克老闆多蘭還有以電話參與的喬丹（Michael Jordan）進行會談。
歐克利與多蘭對此事及後續的回應影響尼克隊與NBA，他們兩人也表達歉意。最後多蘭先生表示，希望歐克利能重回主場看球，擔任他的特別來賓。
我在這裡感謝多蘭先生、歐克利先生、喬丹先生為解決此事付出的一切。」
歐克利。（資料照，USA Today）
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