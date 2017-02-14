MLB》達比修練投 球迷驚：輕輕丟就140？（影音）
2017/02/14 09:44
〔體育中心／綜合報導〕日本強投達比修有日前在Instagram牛棚練投影片，並從右打視角所拍攝，有球迷盼能多拍左打視角，於是他近期又更新IG，再次吸引數十萬人觀看。
達比休上傳的左打視角影片引起球迷討論，「好快，能打到球的打者太厲害了…」、「感覺輕輕一丟就有140左右？」、「日本最強投手！」；還有球迷繼續許願，「可以分享捕手視角的嗎？」、「希望能看到變化球的影片」。
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