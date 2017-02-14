NBA》100種變傷兵的方式 他這款超獵奇（影音）
2017/02/14 11:25
〔體育中心／綜合報導〕離奇受傷又一樁！繼雷霆中鋒坎特（Enes Kanter）揍板凳受傷後，火箭大前鋒安德森（Ryan Anderson）又在家倒垃圾時受傷，割破右手大拇指。
昨晚安德森在家時發生意外，火箭表示目前不確定他能不能趕上週四的比賽。安德森說：「我在丟垃圾時被一片玻璃割傷大拇指，結果皮就掉了，約1個小時都在流血。」對於傷勢安德森自己評估可能要至少2天才會好轉。
坎特揍板凳受傷：
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