NBA》正面力量回應酸民 杜媽媽杯子蛋糕穿上身

杜蘭特日前回到雷霆主場,遭球迷噓聲對待。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士球星杜蘭特日前回到雷霆主場,場邊噓聲不斷,賽後杜媽媽汪達(Wanda Durant)直言「非常受傷」,更有球衣公司推出杯子蛋糕潮T,妙的是杜媽媽今穿上這件杯子蛋糕T,用幽默的方式表達對兒子的支持。

杜蘭特對雷霆一戰轟全隊最高34分痛宰前東家,和前隊友魏斯布魯克、羅柏森(Andre Roberson)的衝突也成焦點,雖然被雷霆球迷大罵「杯子蛋糕」,不過勇士隊友柯瑞、格林先穿上這件「杯子蛋糕T」以反諷的方式力挺杜蘭特,汪達也在平復情緒後跟風,在推特上傳自己穿著蛋糕T微笑的自拍照。

勇士、雷霆戰,球迷扮成杯子蛋糕迎接杜蘭特。(法新社)

柯瑞穿杯子蛋糕T。(取自bleacherreport推特)

格林穿杯子蛋糕T。(取自bleacherreport推特)

After this tough & crazy weekend, I realized how much I love a GREAT!!! Cupcake. #LoveConquersHate pic.twitter.com/DXfGGpvF67