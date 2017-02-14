NBA》正面力量回應酸民 杜媽媽杯子蛋糕穿上身
2017/02/14 10:26
杜蘭特日前回到雷霆主場，遭球迷噓聲對待。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特日前回到雷霆主場，場邊噓聲不斷，賽後杜媽媽汪達（Wanda Durant）直言「非常受傷」，更有球衣公司推出杯子蛋糕潮T，妙的是杜媽媽今穿上這件杯子蛋糕T，用幽默的方式表達對兒子的支持。
杜蘭特對雷霆一戰轟全隊最高34分痛宰前東家，和前隊友魏斯布魯克、羅柏森（Andre Roberson）的衝突也成焦點，雖然被雷霆球迷大罵「杯子蛋糕」，不過勇士隊友柯瑞、格林先穿上這件「杯子蛋糕T」以反諷的方式力挺杜蘭特，汪達也在平復情緒後跟風，在推特上傳自己穿著蛋糕T微笑的自拍照。
勇士、雷霆戰，球迷扮成杯子蛋糕迎接杜蘭特。（法新社）
柯瑞穿杯子蛋糕T。（取自bleacherreport推特）
格林穿杯子蛋糕T。（取自bleacherreport推特）
After this tough & crazy weekend, I realized how much I love a GREAT!!! Cupcake. #LoveConquersHate pic.twitter.com/DXfGGpvF67— Wanda Durant （@MamaDurant） February 13, 2017
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