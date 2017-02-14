MLB》懷孕前最後一脫 基特辣妻上空照曝光（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天宣佈升格人母的基特（Derek Jeter）辣妻戴維斯（Hannah Davis），最近受到《運動畫刊》雜誌邀請拍攝泳裝專刊，展現出依舊性感的好身材。

戴維斯今在基特的部落格上透露懷孕喜訊，湊巧的是先前他才為運動畫刊拍攝一系列比基尼照片，讓這期特刊增添不少話題。

戴維斯在部落格分享與基特交往的過程，表示剛開始還不知道基特是誰，「因為自己從來都不是棒球迷，一開始我還以為他是投手。」她說。

戴維斯拍攝泳裝特刊上空入鏡。（取自運動畫刊）

戴維斯拍攝泳裝特刊。（取自運動畫刊）

戴維斯拍攝泳裝特刊。（取自運動畫刊）