MLB》準賽揚級變速球多犀利？用手指滑滑看（影音）
2017/02/14 10:19
Kyle Hendricks Changeup Release/Spin Axis/Laminar flow （Scratchreel） pic.twitter.com/hdtQaw3rPy— Rob Friedman （@PitchingNinja） 2017年2月13日
〔體育中心／綜合報導〕小熊強投韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）去年防禦率僅2.13，全大聯盟先發投手最低，雖然在國聯賽揚票選輸給20勝的薛哲（Max Scherzer），卻是小熊奪冠重要功臣之一。
美國媒體今分享韓德瑞克斯的極品變速球，並用推特獨創的手指滑動功能來呈現（備註：要到推特平台才能使用，網頁開啟會變成一般動圖），清楚窺見這位準賽揚投手的變速球位移幅度多麼恐怖。
根據Fangraphs顯示，韓德瑞克斯上季快速球平均球速不到90英里，但靠著高達使用率45.6%的伸卡球、27.1%變速球宰制打者，每9局僅會被敲6.7支安打。
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