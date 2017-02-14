NBA》勇士4人入選明星賽 馬刺球星：這樣不對！

艾德瑞吉幽默聲援馬刺。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西區霸主勇士戰績持續獨走，陣中4位球星風光風光獲得明星賽殊榮，球星艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）受訪時幽默喊話，替馬刺隊友們「打抱不平」。

「我有點年紀了，所以是不會回家大吵大鬧還是怎樣啦，但勇士這樣真的不對！」艾德瑞吉笑說，「勇士有4個明星賽球員，我們只落後他們一點勝差，結果只有1個人入選！」

勇士目前以46勝8敗稱霸西區，杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）和D.格林（Draymond Green）皆入選明星賽。而同區的馬刺以42勝13敗暫居第二，與勇士尚有4.5場勝差，僅雷納德（Kawhi Leonard）獲球迷青睞。

對於近五年不曾缺席明星、今年卻成為遺珠之憾，艾德瑞吉顯得老神在在，預計在墨西哥度過明星賽假期，一派輕鬆表示：「反正事情就這樣囉，我要好好享受、休息一番，充飽電再回來。」

勇士共有四位球員入選本屆明星賽。（資料照，歐新社）