NBA》左膝傷勢不樂觀 洛夫將接受二次評估
2017/02/14 13:39
〔體育中心／綜合報導〕想看「愛神」降臨明星賽恐怕得再等等，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今受訪時透露洛夫（Kevin Love）的左膝傷勢令人擔憂，得接受進一步檢查。
「球員受傷總令人擔憂，我們已盡量不多想，但還是在所難免。」泰倫魯表示現階段只能持續觀察洛夫的狀況，對於此次膝傷是否與日前下背不適有關，以及能否如期參加明星賽尚不得而知，僅回應：「先看看他感覺如何，明天接受評估後再詢問狀況。」
而總管葛瑞芬（David Griffin）受訪時則表示：「我也很想告訴你『他（洛夫）將會缺席三場比賽、然後就能歸隊』，但我不行，因為我們還不知道。」
前天對上金塊賽後，洛夫的左膝出現痠痛與腫脹，隔天隨即安排MRI檢查，但騎士球團並未公布結果，《美聯社》報導洛夫將拜訪另一位醫生尋求建議，暗示情況恐不樂觀。
洛夫左膝傷勢未明。（資料照，法新社）
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