土超》進球後挑釁前隊友 范佩西被禁賽2場 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕上週土耳其盃16強賽，效力於費內巴切的荷蘭前鋒范佩西（Robin Van Persie）攻進致勝球，並跑到貝西克塔斯隊長奧茲亞庫普（Oguzhan Ozyakup）面前滑跪慶祝，土耳其足協今（14日）宣布，范佩西由於侮辱對手以及球迷，被禁賽3場，經上訴後減為2場，另外罰款19500里拉（約新台幣15.8萬元）。

奧茲亞庫普曾效力英超兵工廠的青訓營，與前隊友范佩西交情甚篤。但在這場比賽後，他表示已跟范佩西絕交：「對於球場上的事我有很多話可以說，但我不說了。只有一件事告訴大家，我曾經跟一名球員是要好的朋友，今天不再是朋友了。在球場上你可以看出一個人的本性。」



范佩西在這場比賽裡爭議不只一樁，在與對方球員托西奇（Dusko Tosic）的爭執中，他疑似假摔倒地，主裁判就將托西奇紅牌罰下，賽後托西奇遭禁賽1場。

范佩西（左）跑到前隊友奧茲亞庫普面前挑釁。（取自推特）