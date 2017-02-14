NBA》魔術強森：湖人重建再等5年

魔術強森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人暫居西部排名14，邁向第4年無緣季後賽，湖人傳奇球星、現擔任顧問的魔術強森（Magic Johnson）受訪表示，球隊的重建期至少還要3到5年。

湖人自2013年後沒有再打進季後賽，新官上任，魔術強森表達不同看法，「現在和我當時打球已大不相同了，但如果我們有耐心，開發、培養自己的球員，大概再3到5年的時間，湖人就能回到勁旅的行列。」魔術強森表示，「因為自由球員的移動和過去不同了，你必須真正去培養自己的球員，所以在選秀時更要謹慎，然後盡量留住這些好的球員。」

曾率領湖人拿下5座冠軍，其中3次抱回NBA總冠軍MVP，強森自爆過去有4次轉隊的機會，包括紐約尼克，但他都一一拒絕，「我想了很久，但只有湖人是我的唯一選擇。」這次以全新身分回到湖人，強森表示信心能勝任，「我的企業運行得挺順利的，我可以放心的把它們交給我的執行團隊。」