經典賽》台灣隊今戰澳職冠軍 賽事直播看這裡
2017/02/14 11:01
陳冠宇擔任先發投手。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕赴澳移訓的經典賽台灣隊，今將迎戰澳職新科冠軍布里斯本俠盜隊，預計將是赴澳最後一戰，由陳冠宇擔綱先發，而俠盜隊的臉書將直播這場比賽。
台灣隊原訂昨要和溫莎皇家交手，但當地大雨不斷，比賽被迫取消，原定的先發投手陳冠宇挪到今天先發，比賽預計下午4時30分開打。
台灣隊今和俠盜交手後，赴澳移訓只打3場比賽，比原本預訂的少打2場。台灣隊預計後天返台，17日旅美投手江少慶報到，19至21日於台中洲際棒球場，和首輪另一組的古巴隊交手2場，23日再赴日本神戶移訓。
台灣vs澳職冠軍賽事轉播：
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