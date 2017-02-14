NBA》可愛32分退溜馬 馬刺破聯盟紀錄
2017/02/14 11:43
〔體育中心／綜合報導〕繼昨天不敵尼克之後，馬刺今天來到溜馬主場踢館，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）攻下32分，帶領球隊以110：106獲勝，送給溜馬4連敗；馬刺拿下42勝的同時，也以連續20季勝率破5成寫下聯盟新紀錄。
馬刺自1997-98年選進鄧肯（Tim Duncan）之後，每季勝率都在5成以上，本季鄧肯退休後也依然保持高檔戰力，一舉打破爵士從1985年到2004年的連續19季勝率5成以上紀錄。
過去幾場比賽表現掙扎的艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）在終場前最後6分半鐘獨得10分，最後以19分作收。喬治（Paul George）攻下溜馬隊最高的27分，透納（Myles Turner）也得到22分，但馬刺靠著戴德蒙（Dewayne Dedmon）的12籃板、李伊（David Lee）的11籃板死守禁區。
最後21秒，喬治的三分球幫助溜馬追到3分差距，但馬刺靠著雷納德與格林（Danny Green）的罰球帶走勝利。
雷納德（左）以32分技壓喬治（右）。（美聯社）
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