NBA》金塊變成勇士！ 半場轟16顆3分球平聯盟紀錄
2017/02/14 11:14
老將尼爾森挹注2顆三分球。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕前役在奧克拉荷馬打得激烈的勇士，今作客前往丹佛碰上金塊，殊不知地主隊上半場比勇士還勇士，團隊狂轟16顆三分球，把西部龍頭打得七葷八素，半場打完取得79：54遙遙領先。
勇士賽前場均能投進12.3顆三分球，僅比火箭、騎士差；金塊外線火力則是10顆，排名聯盟第十，想不到此役上半場結果完全相反，金塊幾乎怎麼投怎麼進，兩節共在外線出手23次就投進16球，追平聯盟紀錄，幾乎快將勇士轟垮。
金塊上半場有7人砍進三分球，最出色為赫南高梅茲（Juancho Hernangomez）飆進4顆，攻下17分，兩位老將尼爾森（Jameer Nelson）、M.米勒（Mike Miller）各挹注2顆，巴頓（Will Barton）投進3顆，拿下13分，哈里斯（Gary Harris）3記進帳，奪下11分。
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