NBA》籃網主場今年沒贏過 又遭灰熊打趴

籃網苦吞主場15連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天在家迎戰灰熊依舊委靡不振，以103：112慘敗，吞下13連敗與主場15連敗，自2017年以來主場首勝都還沒開張，寫下隊史最難堪紀錄。

灰熊控衛康利（Mike Conley）全場拿下32分，籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）上半場表現失常只有2分進帳，此外籃網防守崩盤，讓灰熊飆出超過5成的投籃命中率。

灰熊老將卡特（Vince Carter）在2004-09年時曾是籃網招牌球星，今天他對前東家三分球5投4中，替補20分鐘拿下14分，身手依舊。

籃網羅培茲最後進帳17分、3籃板、5助攻，先發控衛汀維迪（ Spencer Dinwiddie）拿下17分，但只送出1次助攻。

灰熊陣中3位林書豪的前隊友以丹尼爾斯（Troy Daniels）拿下6分表現最好，高富帥帕森斯（Chandler Parsons）先發25分鐘只拿下2分，道格拉斯（Toney Douglas）3投盡墨一分未得。