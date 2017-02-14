NBA》雷霆送連24鐵大禮 巫師續當2017年東部最猛球隊

魏少此役狂打鐵，雷霆慘敗巫師。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕近況火燙的巫師隊今日在主場迎戰「大三元製造機」魏斯布魯克所率領的雷霆，他們全隊先發得分全數上雙，加上雷霆連續打鐵，輕鬆以120：98勝出。

雷霆上半場手感不佳，出手50次僅命中18球，命中率36％；坐擁地主之利的巫師不僅砍進7顆三分球，團隊投籃命中率更高達63.2％，沃爾、畢爾與大莫里斯得分皆上雙，攜手助隊取得67：54領先。

易籃後，雷霆手感未見起色，從第二節後段開始至第三節，發生連續24次出手皆落空的慘況，魏少也無法幫助球隊，他一人9投0中，巫師便趁勢將比分拉開，提早將勝利放進口袋。

沃爾與魏斯布魯克對決下，繳出15分、14助攻與5籃板勝過魏少的17分、4籃板與4助攻，畢爾則飆進6顆三分球，攻下22分，波特16分、12籃板「雙十」成績，大莫里斯23分進帳，葛托特12分進帳。

巫師進入2017年，原先吞下2連敗，以為這是個不好的一年，想不到團隊接下來戰力指數倍增，至今在2017年繳出17勝5敗，此成績不僅為東部之最，連帶讓球隊排名晉升至東部第三席；若撇除年初2連敗，巫師戰績17勝3敗，連勇士都輸他們。

畢爾飆進6顆三分球，攻下22分。（法新社）

巫師2017年拿下17勝5敗，戰績攀升東部第3。（法新社）