棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
2017/02/14 12:01
陳威成從澳洲緊急返台。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊教練陳威成之子陳明峰涉嫌殺人，隨台灣隊移訓澳洲的陳威成聞訊後，已向球隊請假搭機返台處理相關事宜。
陳威成曾在1993-97年打過職棒，並於2001-04年擔任興農牛總教練，4年戰績153勝124敗，曾奪過1次半季冠軍，這次經典賽則擔任台灣隊外野教練。
陳威成之子陳明峰現年27歲，曾經也想要走上棒球路，加入棒球名校西苑高中，更到日本共生高校留學，後來因傷而放棄棒球，目前正在台灣體育運動大學攻讀運動管理學系碩士班。
台灣隊今將迎戰澳職新科冠軍布里斯本俠盜隊，預計將是赴澳最後一戰，後天才會返台，陳威成因兒涉嫌殺人向球隊請假，目前已抵達台灣。
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