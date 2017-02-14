HBL》高苑挺進四強 中職大咖校友跨海鼓勵

許基宏（左起）、方克偉、陳鏞基、鄭達鴻、高國輝、林志祥、張志豪7位高苑校友，在澳洲錄製影片，激勵高苑籃球隊往奪冠之路大步邁進。（記者洪定宏翻攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕高苑工商籃球隊以5勝2敗、第三名成績，攻進HBL四強賽，往冠軍寶座邁進；目前在職棒發展、身為世界經典賽國家隊員的7位校友得知後，利用在澳洲移地訓練的空檔，特別錄製影片跨海鼓勵。雖然僅短短的3秒、只有「高苑籃球隊加油」一句話，不僅是「禮輕情意重」，更凸顯「棒籃一家親」的溫馨情感。

世界棒球經典賽將於3月6日起，分別在日本、南韓、墨西哥及美國舉行，台灣與南韓、荷蘭、以色列同屬A組，在南韓首爾高尺天空巨蛋比賽；全隊已於1月底前往澳洲集訓

余政憲表示，遠在澳洲移地訓練的鄭達鴻，得知高苑籃球隊確定攻進HBL四強後，邀集同在經典賽國家隊的校友許基宏、方克偉、陳鏞基、高國輝、林志祥、張志豪錄製祝賀影片，雖然僅短短的3秒、只有「高苑籃球隊加油」一句話，卻讓人窩心不已，莫名的感動油然而生！

曾任高苑棒球OB會長的鄭達鴻也利用訓練的空檔，在余政憲的臉書留言說：「一日高苑、終身高苑、高苑之光。學弟們加油.......！」凸顯他對高苑工商濃厚的感情。

余政憲強調，感謝校友從7000公里外傳回鼓勵影片，不僅讓人感受到「禮輕情意重」，更凸顯「棒籃一家親」的溫馨情感，高苑籃球隊必全力以赴，爭取最高榮譽。