NBA》金塊今日最狂！狂轟平紀錄24顆三分打趴勇士

約基奇轟出「大三元」，率金塊大勝勇士。（USA Today）

〔記者林岳甫／綜合報導〕聯盟戰績最佳的勇士今在丹佛踢到大鐵板！地主金塊二年級生約基奇繳出「大三元」成績單，團隊還狂轟24顆三分球，追平聯盟紀錄，輕鬆以132：110打爆聯盟龍頭。

金塊首節打來比勇士還像勇士，單節轟進7顆三分球，將西部龍頭轟得七葷八素，取得42：30領先。金塊第二節持續維持炙熱手感，單節又轟進9顆三分球，半場打完就投進16顆，追平2016年由騎士所保持的紀錄，更取得79：54遙遙領先。

易籃後，金塊仍持續握有領先優勢，但第四節勇士選擇推出替補陣容出面迎戰，從原先的20分以上落後，意外收到奇效，將比分縮小至9分差，只是神奇效果無法持續太久，金塊又回敬8：0攻勢，隨後展開三分外線的紀錄追逐戰，以24顆追平由火箭所保持的紀錄。

金塊老將尼爾森（Jameer Nelson）5顆三分球，攻下23分與7助攻，巴頓（Will Barton）投進4顆，拿下24分、10籃板與7助攻，哈里斯（Gary Harris）4記進帳，奪下16分。

表現最出色為21歲赫南高梅茲（Juancho Hernangomez）投進6顆三分球，攻下生涯新高27分外帶10籃板，及球隊本季最大收穫21歲約基奇，他已展現絕佳天份，這回繳出17分、21籃板與12助攻，收下生涯第二張「大三元」成績單。

勇士此役缺少腳不適的K.湯普森與小孩出生的李文斯頓，陣中表現最佳為杜蘭特的25分進帳，柯瑞則是手感冷冰冰，三分球11次出手只中1球，攻下11分。

柯瑞此役手感冰冷，21歲赫南高梅茲（左）則攻下生涯新高。（美聯社）