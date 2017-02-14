NBA》無懼單週MVP魔咒 幹籃哥率快艇退爵士搶回西部老四

「幹籃哥」葛瑞芬獲選單週最佳球員，今再率快艇爬回西部老四。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕榮膺上週西部最佳球員的快艇「幹籃哥」葛瑞芬今再展全面身手，率隊以88：72打退爵士，並重新要回西部老四席次。

葛瑞芬上週場均26分、10.3籃板與8助攻，率隊克服少了「船長」保羅的問題，並摘下2勝1敗，只是他曾在對上暴龍一戰，繳出26分、11籃板及11助攻，締造本季首張「大三元」成績單，可惜球隊輸球收場。

此役面對防守強悍的爵士，葛瑞芬並沒有受到魔咒纏身，照樣繳出26分、10籃板與6助攻，搭配中鋒D.喬丹攻下10分外帶13籃板，兩人合計命中率高達64％，成贏球保證。

至於爵士雖保有應有的防守強度，但此役進攻手感冷冰冰，全場命中率僅32.2％，黯然在主場痛失西部前四寶座。