NCAA》康乃狄克大學女籃 今寫100連勝紀錄

〔體育中心／綜合報導〕NCAA第1種子的康乃狄克大學女籃今天在主場以66：55擊敗第6種子的南卡羅萊納大學女籃，寫下100連勝的驚人紀錄。

「希望我們能一直保持專注，把這季穩穩地打完，」康大總教練奧里耶馬賽後表示，「往者不可諫，來者猶可追，對這些選手來說最後結果更重要。100連勝不全是她們贏得的，但如果她們贏得全國冠軍，功勞會記在她們頭上。」

康大第100勝贏得辛苦，過去平均勝分38.7分，今天只贏11分；平均命中率52%，今天只有41.3%；平均三分球命中率39.6%，今天只有23.5%。頭號球星莎姆爾森（Katie Lou Samuelson）本季平均得21.4分，今天投12中2只拿下6分，三分球5次出手都落空。但威廉絲（Gabby Williams）拿下生涯新高的26分，寇莉兒（Napheesa Collier）也得到18分。

滿場的10167名觀眾，包括畢業後在WNBA成為巨星的校友柏德（Sue Bird）、摩兒（Maya Moore）等人，都進場見證康大締造100連勝歷史性的一刻。賽後球場灑下印有奧里耶馬肖像的百元假鈔，讓場內球迷帶回家做紀念。

康大球員賽後合照。（取自推特）

總教練奧里耶馬（右）。（美聯社）