NBA》近11戰狂拿10勝 湯瑪斯率綠衫軍直追騎士

〔體育中心／綜合報導〕近況火熱的綠衫軍今造訪達拉斯，主控I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）繳出29分8助攻領軍破敵，最終以111：98帶走勝利，近11戰狂拿10勝，出色表現贏得對手尊敬。

「他們很有機會能闖進決賽，他們是支非常棒的籃球隊。碰上這種層級的對手，你最好在一開始就進入狀況。」小牛總教頭卡萊爾（Rick Carlisle）賽後受訪表示。

「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）也對I.湯瑪斯讚譽有加，稱讚他的表現令人驚艷，「他能執行關鍵一擊，但最能擊潰你的，是他切入直搗籃框的時刻。」諾威斯基說，形容塞爾提克在場上有多名射手待命，I.湯瑪斯帶球進攻、伺機而動，然後俐落拿分。「他身邊有很多幫手，他們搭配得天衣無縫，是支非常棒的隊伍。」

I.湯瑪斯的切入能力備受肯定。（法新社）

上半場打完綠衫軍取得11分領先，但在第三節被小牛一輪猛攻追到只剩1分差，所幸決勝節及時回穩，歐利尼克（Kelly Olynyk）獨拿7分，助綠衫軍拉出一波12：2的攻勢，甩開小牛糾纏拿下最終勝利。

小牛D.威廉斯（Deron Williams）在上半場尾聲因不滿裁判判決，怒用兩手將球砸向地面，連吃兩次技術犯規遭驅逐出場，但生涯助攻已來到6727次，超越波格斯（Muggsy Bogues）躍居生涯助攻排行榜第19名。菜鳥費雷爾（Yogi Ferrell）攻下全隊最高20分。

塞爾提克目前以36勝19敗暫居東區第二，離龍頭騎士僅剩2場勝差，後天將「背靠背」對決七六人及公牛。

I.湯瑪斯率綠衫軍直追騎士。（法新社）