NBA》表現本季第2慘 柯瑞三分大空檔竟投麵包（影音）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟戰績最佳的勇士今遭金塊狂轟平聯盟紀錄的24顆三分球，終場以110：132輸球。罕見的是，當家射手柯瑞（Stephen Curry）在一次三分線大空檔竟然麵包收場，整場命中率僅2成22，狀況很糟。

柯瑞今全場18投4中，三分球11投1中，命中率不到1成，攻下11分，本季單場第2低分，但這不是本季三分表現最糟糕的比賽，柯瑞曾在去年11月4日對上湖人時，三分球10投盡墨，中止連續157場投進三分球的NBA紀錄。