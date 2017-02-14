NBA》表現本季第2慘 柯瑞三分大空檔竟投麵包（影音）
2017/02/14 14:10
〔體育中心／綜合報導〕聯盟戰績最佳的勇士今遭金塊狂轟平聯盟紀錄的24顆三分球，終場以110：132輸球。罕見的是，當家射手柯瑞（Stephen Curry）在一次三分線大空檔竟然麵包收場，整場命中率僅2成22，狀況很糟。
柯瑞今全場18投4中，三分球11投1中，命中率不到1成，攻下11分，本季單場第2低分，但這不是本季三分表現最糟糕的比賽，柯瑞曾在去年11月4日對上湖人時，三分球10投盡墨，中止連續157場投進三分球的NBA紀錄。
相關新聞
- NBA》左膝傷勢不樂觀 洛夫將接受二次評估
- NBA》籃網主場今年沒贏過 又遭灰熊打趴
- NBA》無懼單週MVP魔咒 幹籃哥率快艇退爵士搶回西部老四
- NBA》金塊今日最狂！狂轟平紀錄24顆三分打趴勇士
- NBA》勇士4人入選明星賽 馬刺球星：這樣不對！
推薦新聞
-
NBA》女粉絲尖叫 林書豪情人節深情告白2017/02/14 14:31
-
經典賽》台灣隊震撼彈！陳威成退團、李安熙遞補2017/02/14 13:05
-
NBA》籃網主場今年沒贏過 又遭灰熊打趴2017/02/14 12:38
-
棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台2017/02/14 12:01
-
NBA》雷霆送連24鐵大禮 巫師續當2017年東部最猛球隊2017/02/14 11:45