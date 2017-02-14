運動畫刋泳裝封面 女網威后再秀身材
2017/02/14 14:14
美國天后小威廉絲可望再度大秀身材。（取自tennisworldusa）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕吸引全球目光的2017年《美國運動畫刊雜誌》泳裝特輯封面女郎即將出爐，據tennisworldusa網站爆料，年初甫於澳網勇奪第23座大滿貫女單冠軍的美國天后小威廉絲（Serena Williams），可望再度大秀身材，不讓同樣上榜的美國名模特阿普頓（Kate Upton）、 不老超模布林克莉（Christie Brinkley）等佳麗專美於前。
去年Sports Illustrated泳裝特輯，是這半紀以來首次採用3位封面女郎，即大尺碼模特兒葛拉罕（Ashley Graham）、20歲美女克勞森（Hailey Clauson）、前UFC女子格鬥冠軍蘿西（Ronda Rousey），不同風格造型展現陽光海灘的萬種風情。 今年與去年一樣，仍將採用3位封面女郎，曾於2005年該畫刋著泳裝露臉的小威，如今35歲更上層樓躍上封面，證明其名氣與影響力已超越網壇，結合「力與美」的運動員體態，更足以表達出另類性感。
主宰近代女子職業網壇的小威，已贏得23座四大賽女單金盃，凌駕德國傳奇名將「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf），也是網壇公開化年代以來第一人，天后地位無可動搖。
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