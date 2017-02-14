NBA》女粉絲尖叫 林書豪情人節深情告白

林書豪向球迷告白。（林書豪提供）

〔體育中心／綜合報導〕雖然美國時間還有1天，台裔後衛林書豪待傷復出之際不忘台灣球迷，今透過社群軟體向球迷傳達愛意，讓寒冷的冬天獻上一股暖流。

林書豪常透過各種不同社群網站向球迷分享大小事，近期紐約受到暴風雪影響，豪哥才剛張貼雪地投籃和煮火鍋的有趣影片，今則利用社群軟體跟風慶祝情人節，林書豪拿起玫瑰花對著鏡頭比愛心，可愛模樣再度融化粉絲的心。

林書豪仍因左後大腿肌傷勢缺陣，本季已錯過43場比賽，超過一半賽季掛傷號，他所屬的籃網戰績無懸念墊底，原本預估最快明星賽後回歸，但球隊為讓他完全康復後再歸隊，目前並未安排歸期時間表。