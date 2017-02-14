經典賽》台灣隊赴澳移訓最後一戰 先發打線出爐

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽台灣隊赴澳移訓，台灣時間今天下午4點半將與本季澳職冠軍球隊布里斯本俠盜進行熱身賽，這也是台灣隊在澳洲移訓期間最後一戰，由旅日左投陳冠宇擔任先發投手，台灣隊先發打序如下：

第一棒 胡金龍（DH）

第二棒 張志豪（左外野手）

第三棒 高國輝（右外野手）

第四棒 林智勝（二壘手）

第五棒 林益全（一壘手）

第六棒 蔣智賢（三壘手）

第七棒 陳鏞基（游擊手）

第八棒 林琨笙（捕手）

第九棒 林哲瑄（中外野手）

先發投手 陳冠宇