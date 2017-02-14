經典賽》台灣隊赴澳移訓最後一戰 先發打線出爐
2017/02/14 15:21
〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽台灣隊赴澳移訓，台灣時間今天下午4點半將與本季澳職冠軍球隊布里斯本俠盜進行熱身賽，這也是台灣隊在澳洲移訓期間最後一戰，由旅日左投陳冠宇擔任先發投手，台灣隊先發打序如下：
第一棒 胡金龍（DH）
第二棒 張志豪（左外野手）
第三棒 高國輝（右外野手）
第四棒 林智勝（二壘手）
第五棒 林益全（一壘手）
第六棒 蔣智賢（三壘手）
第七棒 陳鏞基（游擊手）
第八棒 林琨笙（捕手）
第九棒 林哲瑄（中外野手）
先發投手 陳冠宇
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