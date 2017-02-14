NBA》詹皇、幹籃哥分別獲東西部單週最佳球員
2017/02/14 16:09
詹姆斯本季第4度獲單周最佳球員。（資料照，歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕 NBA官方公布東西部單週最佳球員，分別由騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和快艇「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）獲選。
葛瑞芬本季首度獲選單週最佳球員。（美聯社）
詹姆斯上周帶領騎士繳出3勝1敗的成績，這段期間繳出平均每場25.5分11.3助攻5.8籃板的數據，詹姆斯不僅會飆分，在6日對巫師更傳出生涯新高的17助攻，該場比賽還在比賽前0.3秒投進追平三分彈，最後騎士以140：135逆轉巫師奪勝。
葛瑞芬則有26分10.3籃板8助攻的表現，率隊摘下2勝1敗的戰果，值得一提的是，在術後傷癒歸隊的第6場比賽，葛瑞芬就繳出26分11籃板11助攻的本季首度大三元。
詹姆斯在今年球季第4度、生涯第57次拿到單週最佳球員，而葛瑞芬則是本季首度獲獎。
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