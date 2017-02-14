熱身賽Live》萬夫莫敵！ 蔣智賢敲滿貫砲超前
2017/02/14 17:53
第三局
俠盜隊換上前桃猿洋投捍力士（Ty'Relle Harris）登板，胡金龍率先敲出二壘安打，張志豪、高國輝都靠著四壞保送上壘形成無人出局滿壘，2人出局後，蔣智賢敲出滿貫砲，台灣4：2超前。
第二局
陳冠宇僅投1局就退場，由郭俊麟接替投球，但他在2局下遭遇亂流，一上來被連續敲安，包括2支長打掉2分，布里斯俠盜以2：0領先。
第一局
１上，開路先鋒胡金龍與俠盜隊先發投手Rick Teasley纏鬥至2好3壞，敲出二壘方向安打，張志豪則靠著守備失誤上壘，形成一二壘有人，但是高國輝、林智勝、林益全接連被三振，無法打回跑者，雙方仍以0：0平手。
賽前報導
經典賽台灣隊赴澳移訓，熱身賽第三戰今將迎戰澳職新科冠軍布里斯本俠盜隊，由旅日投手陳冠宇擔綱先發，這也是台灣隊在移訓期間的最後一戰，台灣隊前2戰分別以4：1勝布里斯俠盜，13：8擊敗業餘溫莎皇家隊，今天力拚三連勝。
台灣隊先發打序：
第一棒 胡金龍（DH）
第二棒 張志豪（左外野手）
第三棒 高國輝（右外野手）
第四棒 林智勝（二壘手）
第五棒 林益全（一壘手）
第六棒 蔣智賢（三壘手）
第七棒 陳鏞基（游擊手）
第八棒 林琨笙（捕手）
第九棒 林哲瑄（中外野手）
先發投手 陳冠宇
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