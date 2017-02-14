中職》陳子豪、林王啟瑋開轟 中信熱身賽勝台電
2017/02/14 16:13
中信兄弟打者陳子豪（右二）擊出3分打點全壘打。（記者黃志源攝）
〔記者吳清正／屏東報導〕中信兄弟今天進行春訓以來的第1場對外熱身賽，陳子豪和林王啟瑋分別轟出3分、1分全壘打，以5:4力克台電。
陳子豪在第3局擊出先馳得點的3分砲，林王啟瑋則在4:4平手的第8局，打出致勝的陽春彈。
中信共擊出12支安打，擔任先發第4棒的林威助2打數都擊出內野安打，潘萣翔、黃稚峰、曾陶鎔、吳東融、陳家駒、張志強、林書逸和郭峰駿各有1支安打的表現。
中信由新人楊志龍先發，和第2任的杜家明都投1局無失分，官大元中繼2局被擊出4支安打失2分，王則鈞和洪宸宇各投1局都失1分，表現最出色的歐耀宗投2局無失分、無安打，投最後1局的彭識穎也無失分。
中信兄弟打者林王啟瑋擊出超前比數1分打點全壘打。（記者黃志源攝）
中信兄弟中繼投手歐耀宗。（記者黃志源攝）
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