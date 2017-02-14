台日職棒對抗賽 中職聯隊公布球衣

台日職棒對抗賽中職聯隊藍色系球衣。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台日職棒對抗賽，今天中職聯隊發表球衣，延續去年冬盟中職聯隊球衣設計，以藍、灰色系搭配直條紋，加上紅色勾勒邊線；另外，選手預計於2月23日報到，在台灣集訓兩天，2月26日啟程飛往日本福岡，隨即前往軟銀鷹隊的二軍基地筑後球場練球，全力備戰台日職棒對抗賽。

台日職棒對抗賽中職聯隊藍色系球衣。（記者羅志朋攝）

台日職棒對抗賽中職聯隊灰色系球衣。（記者羅志朋攝）

台日職棒對抗賽中職聯隊灰色系球衣。（記者羅志朋攝）

台日職棒對抗賽中職聯隊球帽和頭盔。（記者羅志朋攝）