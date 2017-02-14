中職》回饋列車澎湖起航 黃偉晟返鄉傳承
2017/02/14 17:10
〔體育中心／綜合報導〕2017年中華職棒回饋列車，今天跨海來到有菊島之稱的澎湖，在中職聯盟主任張文雄和澎湖縣長陳光復代表下，完成球具捐贈儀式，首位澎湖旅外的球員黃偉晟也回到家鄉，不只傳承球技，也將觀念向下扎根。
今天共有6所學校參與，包括馬公國中、石泉國小、湖西國小、興仁國小、外垵國小及黃偉晟的母校講美國小。這是中華職棒7年後再次來到澎湖，Lamigo桃猿的郭嚴文及黃偉晟在現場與小球員經驗分享，小球員們也積及提問，與球員互動頻繁。
「打球最重要的是有目標，當你設定目標後就要積極去達成，若想要更上層樓，就必須比別人再付出。」黃偉晟表示。
「每天一點一滴累積，追求目標時的同時要快樂，並且真心喜歡棒球，這樣才是正確的態度。」郭嚴文表示。
澎湖首位旅外球員黃偉晟。（資料照，記者林正堃攝）
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