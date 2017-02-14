NBA》推特王、約基奇誰出色？ 大嘴米勒挺他
2017/02/14 17:55
約基奇。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今21歲中鋒約基奇（NIkola Jokic）繳出大三元成績單，率金塊成功扳倒聯盟龍頭勇士，現任球評的名人堂球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）也在推特上稱讚約基奇的好表現。
約基奇今貢獻17分、21籃板與12助攻的大三元成績，加上金塊全隊合力砍進追平NBA紀錄的24顆三分球，輕鬆扳倒龍頭勇士。
名人堂球星米勒今也在推特上提及先前自己做的名調「恩比德（Joel Embiid）與約基奇誰能打出較好的職業表現？」當時有6成的人選擇恩比德，在今金塊與勇士賽後，米勒也翻出舊紀錄，並喊話「我支持約基奇。」
聯盟二年級生約基奇今年球季打出驚奇表現，與七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）同為聯盟未來中鋒希望，約基奇平均上場26.6分鐘貢獻16.3分8.6籃板及4.2助攻，目前因左膝傷勢休養中的恩比德，出賽25.4分鐘可攻下20.2分7.8籃板及2.1助攻。
米勒。（資料照，法新社）
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