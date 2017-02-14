HBL》還原真相！洪楷傑只是拚 沒有想使出「天殘腳」
2017/02/14 17:09
〔體育中心／綜合報導〕剛落幕的HBL8強戰，場場熱戰吸引大批球迷觀看，球場上的球員皆會使出全力，只為了站上夢寐以前的小巨蛋舞台。而上週三高苑工商與東泰高中一戰，綠衫軍得分箭頭洪楷傑在防守時因身體失去重心，不僅引發網友熱議，說他使出「天殘腳」技能，連媒體都跟著報導。
不過，透過重播畫面還原真相，洪楷傑為了封阻對手上籃，因重心不穩才出現如此畫面，並非故意出腳傷害對手。當時東泰控衛羅逸順在上籃時，洪楷傑積極衝向前補防，因失去重心，為了維持身體平衡，才會將腳伸直，不慎踢到羅逸順。
光復高中教練陳定杰在臉書上表示，「很不喜歡被人冤枉～很多人只看到影子就開槍，截圖斷章取義大家都會，那就還原事實還球員清白！！經過慢動作重播後的截圖畫面。」
（取自HBL Top5影片）
（取自HBL Top5影片）
（取自HBL Top5影片）
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