日職》宋家豪一軍春訓登板 中繼一局無失分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕以育成選手身份參加日職樂天金鷲一軍春訓的宋家豪，在今樂天與韓火鷹的練習賽中，中繼1局無失分，若維持好手感，將有機會成為支配下選手。

宋家豪以唯一育成選手身份參與一軍春訓，今登板出賽，雖先保送首名打者，不過靠著兩張老K及成功製造滾地球出局，順利完成投球任務。

以成為支配下選手為目標的宋家豪結束春訓後，將在2月底時投入經典賽台灣隊集訓。

宋家豪月底將投入經典賽台灣隊集訓。（資料照，記者廖耀東攝）