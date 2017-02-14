世大運》近百場國際賽事在台灣 郭婞淳、鄭怡靜站台

2017精彩國際賽事在台灣全面啟動。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北世大運將於暑假登場，今年台灣共有逾90場國際體育賽事，今天體育署舉行精彩賽事在台灣啟動記者會，請到喀山世大運金牌郭婞淳、桌球好手鄭怡靜站台，兩人也談到對於世大運的期許。

體育署副署長王水文表示，去年體育署輔導辦理逾百場賽事，今年則是台灣舉辦國際賽事的新頁，台北世大運將是我國舉辦層級最高、規模最大的綜合性國際賽會。

舉重好手郭婞淳曾參加2013年喀山世大運，當時她在抓舉、挺舉與總和都打破大會紀錄，摘下寶貴金牌，2015年光州世大運則沒有舉重項目，今年將在台灣主場出賽，她表示，希望能在主場粉絲面前再度打破大會紀錄。

對於將在台灣主場出賽，桌球女將鄭怡靜透露，心情很興奮，可以跟大家一起奮戰，讓世界看見台灣。