NBA》吹氣男孩悔悟！史岱芬森：不會再有相同的事（影音）
2017/02/14 18:40
〔體育中心／綜合報導〕與灰狼簽下10天短約的「吹氣男孩」史岱芬森（Lance Stephenson）今再度被問到當年在詹姆斯（LeBron James）耳邊吹氣的幼稚行為，直言自己已有所改變，不會再做同樣的事。
2014年季後賽當時效力溜馬的史岱芬森在詹姆斯耳邊吹氣，因而身名大噪，不過再那之後表現年年下滑，去年底又因鼠蹊部傷勢嚴重，遭鵜鶘釋出。
近日傷癒後與灰狼簽下10天短約，今再被問到當年行為，直言「我跟以前已經不同了，我會做能夠幫助球隊贏的事情，不會再有相同的行為。」
26歲的史戴芬森效力灰狼後，出賽3場上場15.3分鐘可繳出4.3分2.3籃板成績。
史岱芬森（右）與灰狼簽下10天短約。（資料照，美聯社）
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