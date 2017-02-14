日職》留宮崎調整 陽岱鋼今向巨人三軍報到

陽岱鋼。（資料照，取自日刊體育）



〔體育中心／綜合報導〕本季加盟巨人的旅日好手陽岱鋼，日前在春訓練習時，因為下半身緊繃不適未能隨一軍前往沖繩進行第二階段春訓，他今天也向留在宮崎的三軍報到，後天將隨隊練習和復健。

陽岱鋼今天報到先和教練團打招呼，並說明自己的傷勢狀況，對於自己的訓練菜單，陽岱鋼表示，將要與訓練員討論之後再決定。

巨人球團對陽岱鋼的狀況相當謹慎，總教練高橋由伸曾表示，陽岱鋼可能3月中旬才參與實戰練習。